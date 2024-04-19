В Австралии погиб 10-летний мальчик-абориген, первоначальная версия о самоубийстве пока под сомнением

Несколько дней назад, в Австралии умер мальчик-абориген, который находился под опекой государства, - в начале речь шла о самоубийстве, но родственники парня ставят под сомнение утверждение, что 10-летний ребенок покончил с собой. Об этом передает УНН со ссылкой на News Corp Australia.

Детали

В городе Перт, Австралия, якобы покончил с собой 10-летний мальчик-абориген, который находился под опекой Департамента общин. Он был одним из шести детей семьи, ранее жившей в палатке: четверо самых младших были изъяты Департаментом общин штата Западная Австралия в конце 2020 года. Как сообщают СМИ, австралийская служба защиты детей обеспокоилась, что семья борется с проблемами злоупотребления наркотическими веществами.

Сообщение о том, что мальчик покончил с собой, вызвало дебаты относительно противоречивого вопроса изъятия детей и тревожно высокого уровня самоубийств среди аборигенов в Австралии.

Никто не видел, как это произошло - сказал представитель семьи мальчика.

Полиция штата Западная Австралия сначала считала, что это было самоубийство, учитывая характер инцидента.

Но члены семьи сообщили журналистам News Australia пятницу, что "все в семье склоняются к версии трагического несчастного случая", критикуя при этом "неправильное и несправедливое" освещение события официальными источниками.

Директор национального проекта по предотвращению самоубийств и восстановлению после травм Меган Кракуер сказала, что за прошедшие годы родители мальчика создали стабильный дом и пытались воссоединить семью.

"Они добрые люди, уважаемые люди, любящие люди" но пока "их сердца разбиты", сказала она.

Госпожа Кракуер, которая исполняет обязанности родителей, обвинила департамент в осуждении и пренебрежении.

Между тем, вице-премьер-министр страны Ричард Марлз назвал смерть мальчика трагической и подчеркнул трудности, с которыми сталкиваются некоторые коренные общины.

Напомним,

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