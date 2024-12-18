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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Австралии объявили о выделении 50 млн евро в ЕБРР и 6,39 млн долл. энерго поддержки Украины

В Австралии объявили о выделении 50 млн евро в ЕБРР и 6,39 млн долл. энерго поддержки Украины

Киев  •  УНН

 • 10936 просмотра

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Австралия предоставит 50 млн евро ЕБРР и 6,39 млн долларов для энергетической поддержки Украины. Об этом объявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время пресс-конференции с Андреем Сибигой.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о выделении 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития, а также о взносе в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 миллиона долларов.

Об этом Вонг сказала во время совместной пресс-конференция с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Вонг объявила о 50 млн евро в ЕБРР и 6,39 млн долл. США энерго поддержки.

Андрей Сибига приветствовал решение Австралии перечислить 50 миллионов евро Европейскому банку реконструкции и развития, а также сделать взнос в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 миллиона долларов США.

Министр выразил искреннюю благодарность каждому австралийцу, который поддерживает Украину в борьбе за свободу и справедливость.

Австралия предоставила Украине 49 танков Abrams - Сибига18 дек. 2024, 11:31 • 11110 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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