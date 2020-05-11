В Авдеевке вражеская граната от АГС повредила крышу частного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Авдеевке Донецкой области вражеская граната повредила крышу частного дома. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает УНН.
"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 10 мая, в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома", - сообщили в штабе.
Указано, что "в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал".
"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса", - подчеркнули в штабе.
Напомним, с начала суток 11 мая на Донбассе зафиксировано один вражеский обстрел.