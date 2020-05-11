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В Авдеевке вражеская граната от АГС повредила крышу частного дома

Киев • УНН

 • 13218 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Авдеевке Донецкой области вражеская граната повредила крышу частного дома. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает УНН.

В Авдеевке вражеская граната от АГС повредила крышу частного дома

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 10 мая, в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома", - сообщили в штабе.

Указано, что "в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал".

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса", - подчеркнули в штабе.

Напомним, с начала суток 11 мая на Донбассе зафиксировано один вражеский обстрел.

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