В Авдеевке до сих пор остаются четверо детей: их прячут родители, которые не хотят выезжать

Детали

Как сообщили в полиции, в городе остаются четверо детей - их прячут родители, которые не хотят выезжать. Двух детей «Белые Ангелы» уже разыскали и сейчас уговаривают семью эвакуироваться.

Кроме того, во время нового спасательного рейса правоохранители вывезли супругов из 100-летнего дома и посетили волонтерский пункт, который поддерживает жизнь жителей Авдеевки.

Полиция призывает родителей не дать детям погибнуть и согласиться на выезд. Обратиться об эвакуации из Авдеевки можно в группу «Белый Ангел» по телефону 066-56-19-102, а также в волонтерский пункт, действующий в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донетчине в 21 населенном пункте объявлена принудительная эвакуация детей