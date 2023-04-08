В Авдіївці досі залишаються четверо дітей: їх переховують батьки, які не хочутьвиїжджати

Деталі

Як повідомили у поліції, у місті залишаються четверо дітей - їх переховують батьки, що не хочуть виїжджати. Двох дітлахів «Білі Янголи» вже розшукали й зараз вмовляють родину евакуюватися.

Окрім того, під час нового рятувального рейсу правоохоронці вивезли подружжя зі 100-річного будинку та відвідали волонтерський пункт, який підтримує життя мешканців Авдіївки.

Поліція закликає батьків не дати дітям загинути та погодитися на виїзд. Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи «Білий Янгол» за телефоном 066-56-19-102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині у 21 населеному пункті оголошено примусову евакуацію дітей