В Авдіївці досі залишаються четверо дітей: їх переховують батьки, які не хочутьвиїжджати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Авдіївці, на Донеччині, досі залишаються четверо дітей. Правоохоронці розшукують їх, що врятувати, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
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Як повідомили у поліції, у місті залишаються четверо дітей - їх переховують батьки, що не хочуть виїжджати. Двох дітлахів «Білі Янголи» вже розшукали й зараз вмовляють родину евакуюватися.
Окрім того, під час нового рятувального рейсу правоохоронці вивезли подружжя зі 100-річного будинку та відвідали волонтерський пункт, який підтримує життя мешканців Авдіївки.
Поліція закликає батьків не дати дітям загинути та погодитися на виїзд. Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи «Білий Янгол» за телефоном 066-56-19-102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті.
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