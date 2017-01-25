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В.Арьев призвал ПАСЕ не поддерживать поправку о проведении выборов на оккупированной части Донбасса

В.Арьев призвал ПАСЕ не поддерживать поправку о проведении выборов на оккупированной части Донбасса

Киев • УНН

 • 9318 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Народный депутат-член украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев во время заседания призвал Ассамблею не поддерживать поправку к резолюции о проведении выборов на оккупированной части Донбасса, передает УНН.

"Главное, что для нас совершенно неприемлемо - это устная поправка..., что касается представительства оккупированных территорий в парламенте Украины", - сказал В.Арьев.

Он напомнил, что в октябре была принята резолюция ПАСЕ, в которой говорилось о том, что на оккупированной территории невозможно провести выборы.

"Это даже выходит за рамки Минских соглашений, то что нам сейчас предлагают в этом докладе в данных поправках", - отметил нардеп и призвал членов ПАСЕ не поддерживать поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.

Напомним, представитель Испании в ПАСЕ Джорджи Хуклы предложил внести в резолюцию ПАСЕ поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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