В.Арьев призвал ПАСЕ не поддерживать поправку о проведении выборов на оккупированной части Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Народный депутат-член украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев во время заседания призвал Ассамблею не поддерживать поправку к резолюции о проведении выборов на оккупированной части Донбасса, передает УНН.
"Главное, что для нас совершенно неприемлемо - это устная поправка..., что касается представительства оккупированных территорий в парламенте Украины", - сказал В.Арьев.
Он напомнил, что в октябре была принята резолюция ПАСЕ, в которой говорилось о том, что на оккупированной территории невозможно провести выборы.
"Это даже выходит за рамки Минских соглашений, то что нам сейчас предлагают в этом докладе в данных поправках", - отметил нардеп и призвал членов ПАСЕ не поддерживать поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.
Напомним, представитель Испании в ПАСЕ Джорджи Хуклы предложил внести в резолюцию ПАСЕ поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.