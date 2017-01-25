В.Ар'єв закликав ПАРЄ не підтримувати поправку щодо проведення виборів на окупованій частині Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Народний депутат-член української делегації ПАРЄ Володимир Ар'єв під час засідання закликав Асамблею не підтримувати поправку до резолюції щодо проведення виборів на окупованій частині Донбасу, передає УНН.
"Головне, що для нас зовсім неприйнятно – це усна поправка..., що стосується представництва окупованих територій у парламенті України",- сказав В.Ар'єв.
Він нагадав, що у жовтні була ухвалена резолюція ПАРЄ, у якій йшлося про те, що на окупованій території неможливо провести вибори.
"Це навіть виходить за рамки Мінських угод, те що нам зараз пропонують у цій доповіді у даних поправках",- зазначив нардеп і закликав членів ПАРЄ не підтримувати поправку щодо проведення виборів на окупованій території Донбасу.
Нагадаємо, представник Іспанії у ПАРЄ Джорджі Хукли запропонував внести у резолюцію ПАРЄ поправку про проведення виборів на окупованій території Донбасу.