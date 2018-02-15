В АРМА заявили о силовом препятствовании деятельности компании, которой передано в управление БЦ "Гулливер"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) заявило о совершении преступного препятствования управлению в БЦ "Гулливер". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.
"В связи с обращением компании-управляющего, которому было передано в управление офисные помещения в БЦ "Гулливер", о применении силы неизвестными лицами, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, направило соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию Украины о совершении уголовных правонарушений, за которые предусмотрена ответственность согласно статье 382 Уголовного Кодекса Украины "Невыполнение судебного решения", - сообщили Агентстве по управлению активами.
Разъясняется, что компания-управитель в своем обращении к Национальному агентству отмечает, что вооруженные холодным и огнестрельным оружием неизвестные лица в масках, применив силу и угрозы, фактически захватили помещение 33 этажа БЦ "Гулливер". Сотрудниками компании-управляющего была вызвана полиция и сообщено Национальному агентству.
"Национальное агентство в очередной раз подчеркивает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании договора управления имуществом.
Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управляющего, так и решения следственного судьи, что является уголовно-наказуемым деянием", - отметили в агентстве.
Согласно письму компании-управляющего в помещение в БЦ "Гулливер" зашли 50 человек в масках, которые начали силой и угрозами выгонять из помещения представителей управляющего и охранной фирмы. В письме сообщается, что нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и ножами.
Напомним, помещения, расположенные на 31, 32 и 33 этажах в БЦ "Гулливер" по решению суда были переданы в управление Нацагентства. 8 февраля представители АРМА зашли в помещение однако столкнулись с сопротивлением. В конце АРМА установила свое управление и передало помещение в управление нанятой компании, которая, в свою очередь, имеет право передавать помещения в аренду.