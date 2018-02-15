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В АРМА заявили про силове перешкоджання діяльності компанії, якій передано в управління БЦ “Гулівер”

В АРМА заявили про силове перешкоджання діяльності компанії, якій передано в управління БЦ “Гулівер”

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) заявило про вчинення злочинного перешкоджання управлінню в БЦ “Гуллівер”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу агентства.

“У зв’язку зі зверненням компанії-управителя, якій було передано в управління офісні приміщення в БЦ „Гуллівер“, про застосування сили невідомими особами, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, направило відповідне звернення до Генеральної прокуратури України та Національної поліції України про вчинення кримінальних правопорушень, за які передбачена відповідальність згідно зі статтею 382 Кримінального Кодексу України „Невиконання судового рішення“”, — повідомили Агентстві з управління активами.

Роз’яснюється, що компанія-управитель у своєму зверненні до Національного агентства зазначає, що озброєні холодною та вогнепальною зброєю невідомі особи в масках, застосувавши силу та погрози, фактично захопили приміщення 33 поверху БЦ “Гуллівер”. Співробітниками компанії-управителя було викликано поліцію та повідомлено Національне агентство.

“Національне агентство вкотре наголошує, що наразі єдиним законним володільцем зазначених приміщень є компанія-управитель на підставі договору управління майном.

Відповідно, всі перешкоди такому управлінню є незаконними та порушують як права компанії-управителя, так і рішення слідчого судді, що є кримінально-караним діянням”, — наголосили в агентстві.

Відповідно до листа компанії-управителя до приміщення у БЦ “Гуллівер” зайшли 50 осіб в масках, які почали силою та погрозами виганяти з приміщення представників управителя та охоронної фірми. У листі повідомляється, що нападники були озброєні вогнепальною зброєю та ножами.

Нагадаємо, приміщення, розташовані на 31,32 та 33 поверхах в БЦ “Гуллівер” за рішенням суду були передані в управління Нацагентства. 8 лютого представники АРМА зайшли до приміщень однак зіштовхнулися з супротивом. Врешті АРМА встановила своє управління та передала приміщення в управління найнятій компанії, яка у свою чергу має право передавати приміщення в оренду.

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