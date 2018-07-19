В АПУ рассказали, что нужно доработать в законе о рынке земли

"Вопрос снятия моратория на рынок земли давно назрел. Однако простое снятие моратория, без закона о рынке земли, который создает правила, прозрачность, защиту от рейдерских захватов и истощении земель, невозможно. Власть наработала законопроект, в целом он хороший. Однако надо расширить ряд вопросов. В частности, по денежной оценке земли", - сказал Сидорович.

По его словам, если идти путем индивидуальной денежной оценки земли, то это будет предусматривать большие затраты. Европейские страны пошли на групповую оценку стоимости земли, недвижимости. Считается, что это снимает коррупционные риски.

"Мы считаем, что методика такой оценки должна быть в законопроекте о рынке земли. Это даст ответ для того, как земля должна продаваться, предоставляться в аренду и происходить справедливая уплата налогов", - добавил Сидорович.

Напомним, электронные земельные аукционы будут проходить с использованием платформы ProZorro.Продажи.