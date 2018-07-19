В АПУ розповіли, що потрібно доопрацювати у законі про ринок землі

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У законопроекті про ринок землі потрібно прописати питання щодо механізмів грошової оцінки землі. Про це на прес-конференції повідомив керівник Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України Ярослав Сидорович, передає кореспондент УНН.

"Питання зняття мораторію на ринок землі давно назріло. Проте просте зняття мораторію, без закону про ринок землі, який створює правила, прозорість, захист від рейдерських захоплень та виснажування земель, неможливе. Влада напрацювала законопроект, в цілому він хороший. Проте треба розширити низку питань. Зокрема, щодо грошової оцінки землі", - сказав Сидорович.

За його словами, якщо іти шляхом індивідуальної грошової оцінки землі, то це передбачатиме великі затрати. Європейські країни пішли на групову оцінку вартості землі, нерухомості. Вважається, що це знімає корупційні ризики.

"Ми вважаємо, що методика такої оцінки має бути у законопроекті про ринок землі. Це дасть відповідь для того, як земля має продаватись, надаватись в оренду та відбуватись справедлива сплата податків", - додав Сидорович.

Нагадаємо, електронні земельні аукціони будуть проходити з використанням платформи ProZorro.Продажі.

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