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В Антверпене задержали водителя, который пытался наехать на людей

В Антверпене задержали водителя, который пытался наехать на людей

Киев • УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Полицейские бельгийского города Антверпен задержали водителя автомобиля, который на большой скорости выехал на пешеходную улицу, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Около 11:00 утра сегодня утром автомобиль выехал на Де Мейр на высокой скорости, но пешеходам удалось отскочить", - сказал представитель полиции.

Сообщается также, что на машине - французский номерной знак. Нападавший был одет в камуфляж.

В Антверпене введены усиленные меры безопасности, в центр города перекинуты дополнительные подразделения полицейских и военнослужащих.

Напомним, вчера на Вестминстерском мосту в Лондоне, у здания британского парламента, террорист наехал легковым автомобилем на прохожих, которые находились на тротуаре. В результате по меньшей мере два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Затем автомобиль врезался в ограждение Вестминстерского дворца. Водитель выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему перегородили дорогу полицейские. Террорист убил одного из них, второй застрелил нападавшего.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

 

 

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