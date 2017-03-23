В Антверпене задержали водителя, который пытался наехать на людей

"Около 11:00 утра сегодня утром автомобиль выехал на Де Мейр на высокой скорости, но пешеходам удалось отскочить", - сказал представитель полиции.

Сообщается также, что на машине - французский номерной знак. Нападавший был одет в камуфляж.

В Антверпене введены усиленные меры безопасности, в центр города перекинуты дополнительные подразделения полицейских и военнослужащих.

Напомним, вчера на Вестминстерском мосту в Лондоне, у здания британского парламента, террорист наехал легковым автомобилем на прохожих, которые находились на тротуаре. В результате по меньшей мере два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Затем автомобиль врезался в ограждение Вестминстерского дворца. Водитель выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему перегородили дорогу полицейские. Террорист убил одного из них, второй застрелил нападавшего.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".