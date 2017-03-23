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В Антверпені затримали водія, який намагався наїхати на людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Поліцейські бельгійського міста Антверпен затримали водія автомобіля, який на великій швидкості виїхав на пішохідну вулицю, передає УНН з посиланням на The Guardian.

“Близько 11 години ранку сьогодні вранці автомобіль виїхав на Де Мейр на високій швидкості, але пішоходам вдалося відскочити,” — сказав представник поліції.

Повідомляється також, що на машині — французький номерний знак. Нападник був одягнений в камуфляж.

В Антверпені запроваджені посилені заходи безпеки, у центр міста перекинуто додаткові підрозділи поліцейських і військовослужбовців.

Нагадаємо, вчора на Вестмінстерському мосту в Лондоні, поблизу будівлі британського парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі. В результаті щонайменше дві людини загинули і кілька десятків отримали поранення.

Потім автомобіль врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Водій вискочив з машини з ножем і побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. Терорист убив одного з них, другий застрелив нападника.

Відповідальність за напад узяло на себе угруповання “Ісламська держава”.

 

 

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