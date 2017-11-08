В аннексированном Крыму опять пришли с обысками к активистам, есть задержанный

"В Бахчисарае в очередной раз проходит обыск. На этот раз под прицелом внимания силовиков оказался Сейтумеров Сейтумер - гражданский активист и общественник", - говорится в сообщении.

Указано, что на обыск в доме С.Сейтумерова не допускали адвоката.

"Сейтумера Сейтумерова увезли в полицию города Бахчисарай. Адвокат пытается попасть к своему подзащитному", - сообщили в общественном движении.

Также сообщается об обыске в доме еще одного активиста - Алимдара (Руслана) Белялова из города Старый Крым. Он остаётся дома. Силовики уехали, изъяв телефоны на экспертизу согласно постановлению. Со слов А.Белялова, все участвовавшие в обыске - не местные. Ранее он был подвергнут административному штрафу за его активную позицию и освещение реальных событий в Крыму.

"После обыска в доме Алимдара Белялова обнаружена пропажа денежных средств в размере: 3000 долларов и 60000 руб. Просто унесли, без протоколов и прочей бюрократии", - говорится в сообщении.

Пятерых работников общепита, которые трудоустроены у А.Белялова доставили в райотдел "для беседы". Сообщается, что у всех пытаются отобрать ДНК и отпечатки пальцев.

Ещё один обыск произошел в посёлке Заречное в Симферопольском районе в доме Эльдара Кантимирова. Указано, что Э.Кантемиров остаётся дома. Силовики уехали, изъяв телефоны и ноутбук.

Сообщается также об обыске в пгт Кировское по улице Школьная.

Напомним, прокуратура Крыма начала расследование по фактам незаконных обысков и арестов татар.