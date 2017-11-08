В аннексированном Крыму опять пришли с обысками к активистам, есть задержанный

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2809 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64989 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133166 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108623 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111058 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101561 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106117 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102848 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В аннексированном Крыму опять пришли с обысками к активистам, есть задержанный

В аннексированном Крыму опять пришли с обысками к активистам, есть задержанный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В городах в аннексированном Крыму пришли с обысками к активистам, есть задержанный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные общественного движения "Крымская солидарность" в Facebook.

"В Бахчисарае в очередной раз проходит обыск. На этот раз под прицелом внимания силовиков оказался Сейтумеров Сейтумер - гражданский активист и общественник", - говорится в сообщении.

Указано, что на обыск в доме С.Сейтумерова не допускали адвоката.

"Сейтумера Сейтумерова увезли в полицию города Бахчисарай. Адвокат пытается попасть к своему подзащитному", - сообщили в общественном движении.

Также сообщается об обыске в доме еще одного активиста - Алимдара (Руслана) Белялова из города Старый Крым. Он остаётся дома. Силовики уехали, изъяв телефоны на экспертизу согласно постановлению. Со слов А.Белялова, все участвовавшие в обыске - не местные. Ранее он был подвергнут административному штрафу за его активную позицию и освещение реальных событий в Крыму.

"После обыска в доме Алимдара Белялова обнаружена пропажа денежных средств в размере: 3000 долларов и 60000 руб. Просто унесли, без протоколов и прочей бюрократии", - говорится в сообщении.

Пятерых работников общепита, которые трудоустроены у А.Белялова доставили в райотдел "для беседы". Сообщается, что у всех пытаются отобрать ДНК и отпечатки пальцев.

Ещё один обыск произошел в посёлке Заречное в Симферопольском районе в доме Эльдара Кантимирова. Указано, что Э.Кантемиров остаётся дома. Силовики уехали, изъяв телефоны и ноутбук.

Сообщается также об обыске в пгт Кировское по улице Школьная.

Напомним, прокуратура Крыма начала расследование по фактам незаконных обысков и арестов татар.

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