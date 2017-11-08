В анексованому Криму знову прийшли з обшуками до активістів, є затриманий
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У містах в анексованому Криму прийшли з обшуками до активістів, є затриманий. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані громадського руху "Кримська солідарність" в Facebook.
"У Бахчисараї вчергове проходить обшук. Цього разу під прицілом уваги силовиків виявився Сейтумеров Сейтумер - громадський активіст і громадський працівник", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на обшук в будинку С.Сейтумерова не допускали адвоката.
"Сейтумера Сейтумерова відвезли в поліцію міста Бахчисарай. Адвокат намагається потрапити до свого підзахисного", - повідомили в громадському русі.
Також повідомляється про обшук в будинку ще одного активіста - Алімдара (Руслана) Белялова з міста Старий Крим. Він залишається вдома. Силовики поїхали, вилучивши телефони на експертизу згідно з постановою. За словами А.Белялова, всі, хто брали участь в обшуку, - не місцеві. Раніше у нього вже був адміністративний штраф за його активну позицію і висвітлення реальних подій в Криму.
"Після обшуку в будинку Алімдара Белялова виявлено зникнення коштів обсягом 3000 доларів і 60000 руб. Просто забрали, без протоколів та іншої бюрократії", - йдеться в повідомленні.
П'ятьох працівників громадського харчування, які працевлаштовані в А.Белялова, доставили в райвідділ "для бесіди". Повідомляється, що у всіх намагаються відібрати ДНК і відбитки пальців.
Ще один обшук стався в селищі Зарічне в Сімферопольському районі в будинку Ельдара Кантімірова. Зазначено, що Е.Кантеміров залишається вдома. Силовики поїхали, вилучивши телефони і ноутбук.
Повідомляється також про обшук в смт Кіровське по вулиці Шкільна.
Нагадаємо, прокуратура Криму почала розслідування за фактами незаконних обшуків і арештів татар.