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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41876 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108463 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В АМКУ рассказали о мясных предпочтениях украинцев

В АМКУ рассказали о мясных предпочтениях украинцев

Киев  •  УНН

 • 16407 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Наиболее потребляемыми видами мяса в Украине является курятина и свинина. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины, передает УНН.

Исследование мясного рынка охватывает период 2016-2017 годов, уточнили в АМКУ.

Так, в 2016 году на одного украинца приходилось 23,6 кг мяса птицы, 19 кг свинины, 8,1 кг говядины и телятины. В 2017 году потребление мяса птицы и свинины в Украине выросло до 24,3 кг и 19,2 кг (на 1 человека) соответственно, при этом потребление говядины и телятины - упало до 7,5 кг (на 1 человека).

"Потребительские предпочтения по видам мяса зависят от многих факторов: собственных предпочтений, сезонного фактора, вероисповедания (например, в исламе и иудаизме запрещено потребление свинины) и т.д.", - подвели итог в АМКУ.

Напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.

За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом - доступной ценой. В частности, украинская птица вошла в большие потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.

В октябре Кабинет министров одобрил представление на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, то есть с нынешних 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

Украинские Национальные Новости

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