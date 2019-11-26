В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Найбільш споживаними видами м’яса в Україні є курятина та свинина. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України, передає УНН.
Дослідження м’ясного ринку охоплює період 2016-2017 років, уточнили в АМКУ.
Так, у 2016 році на одного українця припадало 23,6 кг м'яса птиці, 19 кг свинини, 8,1 кг яловичини і телятини. У 2017 році споживання м'яса птиці і свинини в Україні виросло до 24,3 кг та 19,2 кг (на 1 особу) відповідно, натомість споживання яловичини і телятини - впало до 7,5 кг (на 1 особу).
"Споживчі переваги щодо видів м’яса залежать від багатьох факторів: власних вподобань, сезонного фактора, віросповідання (наприклад, в ісламі та юдаїзмі заборонено споживання свинини) тощо", - підбили підсумок в АМКУ.
Нагадаємо, в Україні курятина дешевша, ніж в Польщі, Угорщині та Іспанії.
За останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини у ЄС. Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою - доступною ціною. Зокрема, українська птиця увійшла в великі споживчі сегменти ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.
У жовтні Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м’яса птиці. Документ передбачає поступове збільшення річної квоти на м’ясо птиці та переробленого м’яса птиці в 2,5 рази, яке експортується з України до ЄС, тобто з нинішніх 20 тис. тонн до 50 тис. тонн.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.