В Афинах у входа в суд взорвали бомбу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Бомба взорвалась у входа в здание Афинского апелляционного суда, зданию нанесен серьезный ущерб, сообщает УНН со ссылкой на сайт zougla.gr.
Охранник видел, как два человека подъехали на мотоцикле и оставили сумку на лестнице у входа. Взрыв произошел в 3.25 утра по местному времени. До этого, в 2.50, неизвестный позвонил в редакцию сайта и предупредил, что у суда заложена бомба.
После предупреждения полиция оцепила место происшествия, никто не пострадал. Взрыв был слышен во многих районах, в здании выбиты стекла на шести этажах. Сейчас на месте работают взрывотехники и криминалисты.
Афинский апелляционный суд находится на улице Лукареос, в одном здании с Верховным судом Ареопагом. Всего в нескольких сотнях метров расположено управление полиции Аттики.
Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.