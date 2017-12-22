В Афинах у входа в суд взорвали бомбу

Охранник видел, как два человека подъехали на мотоцикле и оставили сумку на лестнице у входа. Взрыв произошел в 3.25 утра по местному времени. До этого, в 2.50, неизвестный позвонил в редакцию сайта и предупредил, что у суда заложена бомба.

После предупреждения полиция оцепила место происшествия, никто не пострадал. Взрыв был слышен во многих районах, в здании выбиты стекла на шести этажах. Сейчас на месте работают взрывотехники и криминалисты.

Афинский апелляционный суд находится на улице Лукареос, в одном здании с Верховным судом Ареопагом. Всего в нескольких сотнях метров расположено управление полиции Аттики.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.