В Афінах біля входу в суд підірвали бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Бомба вибухнула біля входу в будівлю Афінського апеляційного суду, будівлі завдано серйозної шкоди, повідомляє УНН з посиланням на сайт zougla.gr.
Охоронець бачив, як двоє людей під'їхали на мотоциклі та залишили сумку на сходах біля входу. Вибух стався о 3.25 ранку за місцевим часом. До цього, в 2.50, невідомий зателефонував до редакції сайту і попередив, що біля суду закладена бомба.
Після попередження поліція оточила місце події, ніхто не постраждав. Вибух був чутний у багатьох районах, у будівлі вибито скло на шести поверхах. Зараз на місці працюють вибухотехніки та криміналісти.
Афінський апеляційний суд знаходиться на вулиці Лукареос, в одній будівлі з Верховним судом Ареопагом. Всього в декількох сотнях метрів розташоване управління поліції Аттики.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність.