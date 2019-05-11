В Афганистане убили известную телеведущую-правозащитницу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Кабуле в субботу утром убили известную телевизионную журналистка Мену Мангаль. В полиции сообщили, что нападение произошло возле рынка в столице Афганистана, передает УНН со ссылкой на местный телеканал TOLOnews.
Очевидцы рассказали, что стреляли два человека на мотоцикле. Нападающих сейчас разыскивают.
Сообщается, что в момент смертельного нападения женщина как раз ждала авто, которым должна была ехать на работу. Мангал работала советником по вопросам культуры в парламенте Афганистана. Кроме того, в течение более чем десяти лет она вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На ее страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности, право на работу и образование.
Мангал рассказала в соцсетях, что в 2017 году её заставили выйти замуж. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщение с угрозами убийства.
Как сообщал УНН, в Афганистане семеро детей подорвались на мине.