В Афганистане объявлен день траура в связи с гибелью военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня в Афганистане объявили национальный траур в связи с гибелью военных в результате нападения боевиков из движения “Талибан” на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Соответствующее распоряжение дал президент страны Ашраф Гани во время посещения Мазари-Шариф.
Также президент заявил, что данное нападение противоречит всем человеческим ценностям и исламскому учению.
Как сообщал УНН, 22 апреля в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа погибли по меньшей мере 140 человек .