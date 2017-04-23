В Афганістані оголошено день жалоби у зв'язку із загибеллю військових

Відповідне розпорядження дав президент країни Ашраф Гані під час відвідування Мазарі-Шаріф.

Також президент заявив, що даний напад суперечить всім людським цінностям та ісламському вченню.

Як повідомляв УНН, 22 квітня внаслідок нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб.