В аэропорту Минска задержали журналистку телеканала "Белсат" и ее мужа

Цитата

“Отец нашей коллеги поехал встречать ее с мужем. Он был в аэропорту в 2 часа и ждал до 5 часов утра, но так и не дождался. Когда начал спрашивать у пограничников и таможенников, ему отвечали, что никого не осталось, все прилетевшие уже вышли”, - информирует телеканал.

Детали

Сообщается, что после поисков отец Ирины поехал писать заявление об исчезновении дочери и зятя в Советское РУВД, куда его направили после звонка в службу 102.

В РУВД сотрудник стал проверять информацию и сообщил отцу, что Ирину и Александра задерживали сотрудники Первомайского РУВД за совершение якобы какого-то административного правонарушения.

​​На задержание Ирины Славниковой отреагировал и бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.





This latest Lukashenka regime arrest of a journalist hopefully will factor into the sanctions the US and EU are reportedly preparing. @ACEurasia @ACGeoEcon https://t.co/ycJ5iNw9jd

В своем Twitter он выразил надежду, что этот инцидент будет учтен во время подготовки очередного пакета американских и европейских санкций против режима Лукашенко.

“Мы надеемся, что этот последний арест журналиста режимом Лукашенко повлияет на санкции, которые, как сообщается, готовятся США и ЕС”, - сообщил экс-посол.

Справка

"Белсат" - спутниковый телеканал, созданный в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP). Вещание телеканала ведется на белорусском, и на русском языке. В Беларуси канал признан экстремистским.

Контекст

Белорусские власти закрыли ряд негосударственных СМИ и правозащитных групп с тех пор, как в августе прошлого года начались протесты против президентских выборов, которые, по словам оппозиции, были сфальсифицированы. Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, отрицает фальсификации выборов.

В редакциях ряда изданий прошли обыски, некоторых сотрудников задержали.