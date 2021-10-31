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В аеропорту Мінська затримали журналістку телеканалу "Белсат" та її чоловіка

Київ • УНН

 • 41573 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Влада Білорусі затримала журналістку телеканалу "Белсат" Ірину Славникову та її чоловіка Олександра Лойка в ніч на суботу, 30 жовтня, у мінському аеропорту. Про це інформує телеканал "Белсат", передає УНН .

В аеропорту Мінська затримали журналістку телеканалу "Белсат" та її чоловіка

Цитата

“Батько нашої колеги поїхав зустрічати її із чоловіком. Він був в аеропорту о 2 годині та чекав до 5 години ранку, але так і не дочекався. Коли почав питати у прикордонників та митників, йому відповідали, що нікого не залишилося, всі, хто прилетів, уже вийшли”, - інформує телеканал.

Деталі

Повідомляється, що після пошуків батько Ірини поїхав писати заяву про зникнення дочки та зятя до Советського РУВС, куди його направили після дзвінка до служби 102.

У РУВС співробітник почав перевіряти інформацію та повідомив батькові, що Ірину та Олександра затримували співробітники Первомайського РУВС за вчинення нібито якогось адміністративного правопорушення.

На затримання Ірини Славникової відреагував і колишній посол США в Польщі Деніел Фрід.

Цей останній момент Lukashenka regime arrest journalist hopefully буде factor в sanctions US і EU reportedly preparing. @ACEurasia @ACGeoEcon https://t.co/ycJ5iNw9jd

- Daniel Fried (@AmbDanFried) October 30, 2021

У своєму Twitter він висловив сподівання, що цей інцидент буде враховано під час підготовки чергового пакету американських та європейських санкцій проти режиму Лукашенка.

"Ми сподіваємось, що цей останній арешт журналіста режимом Лукашенка вплине на санкції, які, як повідомляється, готуються США та ЄС", - повідомив екс-посол.

Довідка

"Белсат" - супутниковий телеканал, створений у 2007 році за договором МЗС Польщі та Польського громадського телебачення (TVP). Мовлення телеканалу ведеться білоруською та російською мовами. У Білорусі канал визнано екстремістським.

Контекст

Білоруська влада закрила низку недержавних ЗМІ та правозахисних груп з того часу, як у серпні минулого року почалися протести проти президентських виборів, які, за словами опозиції, були сфальсифіковані. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, заперечує фальсифікацію виборів.

У редакціях низки видань пройшли обшуки, деяких співробітників затримали.

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