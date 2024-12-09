В 2025 году в Украине расширят программу "Доступные лекарства": что изменится
Киев • УНН
Минздрав расширит программу "Доступные лекарства" в 2025 году, добавив более 30 новых препаратов и увеличив бюджет до 6,6 млрд грн. впервые программа будет включать лекарства для детей и новые формы медикаментов.
В 2025 году программа "Доступные лекарства" будет расширена. Добавят более 30 новых препаратов, включая лекарства для детей и новые формы медикаментов, а бюджет программы составит 6,6 млрд грн. об этом сообщает пресс служба Минздрава, передает УНН.
Детали
В обновленную программу добавят более 30 новых лекарств, в том числе комбинированные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также для лечения ревматизма, нервных расстройств, болезней глаз и эндокринных заболеваний, таких как гипотиреоз и мигрень.
Программа позволит сэкономить средства по меньшей мере 500 тысячам украинцам.
Впервые в программу войдут препараты для детей, а также лекарства в виде капель и мазей.
Расширение программы поддерживается президентом Украины в рамках инициативы "Зимняя поддержка".
Инициатива призвана облегчить доступ к лекарствам для людей из разных регионов, в частности жителей сел, прифронтовых и отдаленных территорий, которые смогут получать лекарства через Укрпочту или мобильные аптеки.
Программа "Доступные лекарства" позволяет получать лекарства от самых распространенных хронических болезней бесплатно или за небольшую доплату.
За пять лет программа расширилась более чем вдвое и продолжает работать во время военного положения.
Всего ею воспользовались почти 5 миллионов украинцев.
Ранее
УНН писал, что в рамках пакета "Зимней поддержки" будут расширять программу "Доступные лекарства".