В 2025 году на прямую поддержку ВПЛ запланировано около 50 млрд грн - Верещук

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
13:33 • 27006 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
13:15 • 60977 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
12:06 • 77688 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 116128 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 156096 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 158595 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 160346 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 172669 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 133875 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163851 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

 • 52576 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 106372 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 105379 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 97799 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 50762 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 50762 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 97799 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 148485 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 172669 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 166189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 105379 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 106372 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 100556 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 107551 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 102470 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В 2025 году на прямую поддержку ВПЛ запланировано около 50 млрд грн - Верещук

В 2025 году на прямую поддержку ВПЛ запланировано около 50 млрд грн - Верещук

Киев  •  УНН

 • 5551 просмотра

Read in English

За три года на прямую поддержку ВПЛ потрачено 166 млрд грн, в 2024 году - 41 млрд грн. В 2025 году планируется выделить около 50 млрд грн на поддержку внутренне перемещенных лиц.

За три года на прямую поддержку внутренне перемещенных лиц было потрачено 166 млрд грн, в этом году 41 млрд грн. Программа будет действовать и в 2025 году. Запланировано около 50 млрд грн на прямую поддержку ВПЛ. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Если взять прямые выплаты внутренним переселенцам, то они остаются одной из крупнейших бюджетных программ, которая работает уже третий год подряд. За три года государство осуществило прямых расходов на поддержку наших внутренне перемещенных лиц в сумме 166 миллиардов грн. В этом году 41 миллиард. Хотим успокоить наших ВПЛ - программа будет действовать и в 2025 году. Запланировано около 50 млрд грн на прямую поддержку ВПЛ

- рассказала Верещук.

Также она отметила, что основная проблема - это жилье, как для ВПЛ, так и для ветеранов.

«В этом году - это беспрецедентная сумма в процентном отношении к нашему бюджету - 10 млрд грн было направлено на жилье для почти 4,5 тыс. ветеранских семей, а также 5,7 млрд, это денежная компенсация на жилье для ветеранов из числа ВПЛ. В сумме - это 31 млрд грн, который в этом году именно прямых расходов из бюджета было выплачено, как компенсацию за жилье нашим ВПО и ветеранам. Программы заложены и на следующий год и будут продолжаться. Компенсация будет выплачиваться», - заявила Верещук.

Напомним,

На временно оккупированные территории вернулось около одной тысячи украинцев.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Ткаченко заявлял, что 150 тысяч ВПЛ вернулись в оккупацию, а позже сам опроверг такие данные.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что внутренне перемещенные лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, есть недоработки со стороны исполнительной ветви власти в отношении ВПЛ.

Лубинец сообщил, что Офис Уполномоченного планирует организовать рабочую группу с командой новоназначенного вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Алексея Чернышева.

Летом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), отметив, что действующая Стратегия ВПЛ до 2025 года содержит декларативные задачи, которые трудно оценить.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
iryna-vereshchukИрина Верещук