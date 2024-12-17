В 2025 году на прямую поддержку ВПЛ запланировано около 50 млрд грн - Верещук

За три года на прямую поддержку внутренне перемещенных лиц было потрачено 166 млрд грн, в этом году 41 млрд грн. Программа будет действовать и в 2025 году. Запланировано около 50 млрд грн на прямую поддержку ВПЛ. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Если взять прямые выплаты внутренним переселенцам, то они остаются одной из крупнейших бюджетных программ, которая работает уже третий год подряд. За три года государство осуществило прямых расходов на поддержку наших внутренне перемещенных лиц в сумме 166 миллиардов грн. В этом году 41 миллиард. Хотим успокоить наших ВПЛ - программа будет действовать и в 2025 году. Запланировано около 50 млрд грн на прямую поддержку ВПЛ - рассказала Верещук.

Также она отметила, что основная проблема - это жилье, как для ВПЛ, так и для ветеранов.

«В этом году - это беспрецедентная сумма в процентном отношении к нашему бюджету - 10 млрд грн было направлено на жилье для почти 4,5 тыс. ветеранских семей, а также 5,7 млрд, это денежная компенсация на жилье для ветеранов из числа ВПЛ. В сумме - это 31 млрд грн, который в этом году именно прямых расходов из бюджета было выплачено, как компенсацию за жилье нашим ВПО и ветеранам. Программы заложены и на следующий год и будут продолжаться. Компенсация будет выплачиваться», - заявила Верещук.

Напомним,

На временно оккупированные территории вернулось около одной тысячи украинцев.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Ткаченко заявлял, что 150 тысяч ВПЛ вернулись в оккупацию, а позже сам опроверг такие данные.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что внутренне перемещенные лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, есть недоработки со стороны исполнительной ветви власти в отношении ВПЛ.

Лубинец сообщил, что Офис Уполномоченного планирует организовать рабочую группу с командой новоназначенного вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Алексея Чернышева.

Летом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), отметив, что действующая Стратегия ВПЛ до 2025 года содержит декларативные задачи, которые трудно оценить.