В 2023 году сотня крупнейших ритейлеров уплатила 28 млрд гривен налогов с зарплаты своих сотрудников - Ассоциация

В прошлом году 102 компании из сферы ритейла уплатили в бюджеты всех уровней более 28 миллиардов гривен налогов только в форме обязательных взносов по оплате труда. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU), пишет УНН.

Детали

В 2023 году 102 компании в сфере ритейла, которые входят в RAU, уплатили в бюджет более 28 млрд гривен налогов только в форме обязательных взносов по оплате труда за их работников. Это включает налог на доходы физических лиц и военный сбор в размере 13,2 млрд гривен, а также единый взнос на социальное страхование, который составил 14,8 млрд гривен.

В масштабах всей отрасли эти цифры будут значительно больше, поскольку все работодатели и частные предприниматели должны платить за себя и своих наемных работников ЕСВ. Базой начисления единого взноса для работодателей является сумма заработной платы, которую они платят застрахованным работникам. В свою очередь ФЛП платят ЕСВ в зависимости от своего дохода - сообщает РАУ.

В RAU также отмечают, что отрасль розничной торговли даже во время военного положения остается одним из крупнейших работодателей в стране. В прошлом году представители Ассоциации объединили 393 тысяч сотрудников.

Напомним

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на различные товары на украинском рынке, включая продукты питания, одежду и алкогольные напитки, и повлечет убытки до 100 миллионов гривен в неделю для крупных розничных сетей.

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