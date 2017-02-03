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Побережье Австралии укрыли тысячи голубых медуз

Киев • УНН

 • 10921 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Тысячи голубых медуз покрыли побережье Австралии, что сделало его похожим на пленку с пузырьками, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Побережье Австралии укрыли тысячи голубых медуз

Необычное явление на побережье Квинсленда (Австралия) заметила 24-летняя Шарлотта Лоусон и сфотографировала.

"Когда мы подошли ближе, мы поняли, что это были медузы. Это было так, словно кто-то окутал берег пленкой с пузырьками", - рассказала она СМИ.

Хотя медузы являются довольно привычным явлением для восточного побережья Австралии, этих умеренно ядовитых морских существ редко видят в таком количестве.

Морской биолог Лиза-Энн Гершвин отметила, что этот феномен, очевидно, объясняется сочетанием нескольких факторов. В частности, более теплой водой, большим количеством питательных веществ в воде и отсутствием хищников.

Кроме того, к непривычному явлению могли добавиться северный ветер и изменения в приливах.

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