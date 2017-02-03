Узбережжя Австралії вкрили тисячі блакитних медуз
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Тисячі блакитних медуз вкрили узбережжя Австралії, що зробило його схожим на плівку з бульбашками, передає УНН з посиланням на ВВС.
Незвичайне явище на узбережжі Квінсленду (Австралія) помітила 24-річна Шарлотта Лоусон і сфотографувала.
"Коли ми підійшли ближче, ми зрозуміли, що це були медузи. Це було так, наче хтось огорнув берег плівкою з бульбашками ", – розповіла вона ЗМІ.
Хоча медузи є досить звичним явищем для східного узбережжя Австралії, цих помірковано отруйних морських створінь рідко бачать у такій кількості.
Морський біолог Ліза-Енн Гершвін зазначила, що цей феномен, очевидно, пояснюється поєднанням кількох факторів. Зокрема, теплішою водою, великою кількістю поживних речовин у воді і відсутністю хижаків.
Крім того, до незвичного явища могли додатися північний вітер та зміни у припливах.