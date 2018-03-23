УЕФА утвердил призовые первой в истории Лиги наций

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23386 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30067 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75509 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80862 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102605 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109604 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116807 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122022 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133190 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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УЕФА утвердил призовые первой в истории Лиги наций

УЕФА утвердил призовые первой в истории Лиги наций

Киев  •  УНН

 • 10126 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. УЕФА определил размер выплат солидарности и бонусных выплат для 55 ассоциаций, которые будут соревноваться в первом розыгрыше Лиги наций УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Общий призовой фонд Лиги наций-2018/2019 составит 76,25 миллионов евро. Все 55 ассоциаций получат выплаты за участие, а победителям групп достанутся еще и бонусы. Участники Лиги А получат по 1,5 миллиона, Лиги B — 1 миллион, Лиги С — 750 тысяч, Лиги D — 500 тысяч. Победителям каждой из групп удвоят данные суммы.

Таким образом, сборная Украины в случае победы в своем трио получит 2 миллиона евро.

Отметим, что победителю финальной стадии Лиги А достанется 4,5 миллиона, финалисту — 3,5 миллиона, бронзовому призеру — 2,5 миллиона, а команде, которая заняла четвертую позицию — 1,5 миллиона. Таким образом, триумфатор Лиги наций в целом получит 7,5 миллиона евро.

Напомним, по результатам жеребьевки Украина выступит в турнире в группе B1 вместе со сборными Словакии и Чехии. Сборная Украины свои поединки Лиги наций проведет в сентябре-ноябре. С чехами “сине-желтые” встретятся 6 сентября и 16 октября, а со словаками — 9 сентября и 16 ноября.

Украинские Национальные Новости

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