УЄФА затвердив призові першої в історії Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. УЄФА визначив розмір виплат солідарності і бонусних виплат для 55 асоціацій, які змагатимуться в першому розіграші Ліги націй УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Загальний призовий фонд Ліги націй-2018/2019 складе 76,25 мільйонів євро. Усі 55 асоціацій отримають виплати за участь, а переможцям груп дістануться ще й бонуси. Учасники Ліги А отримають по 1,5 мільйона, Ліги B — 1 мільйон, Ліги С — 750 тисяч, Ліги D — 500 тисяч. Переможцям кожної з груп подвоять дані суми.
Таким чином, збірна України у разі перемоги у своєму тріо отримає 2 мільйони євро.
Зазначимо, що переможцю фінальної стадії Ліги А дістанеться 4,5 мільйона, фіналісту — 3,5 мільйона, бронзовому призеру — 2,5 мільйона, а команді, яка посіла четверту позицію, — 1,5 мільйона. Таким чином, тріумфатор Ліги націй загалом отримає 7,5 мільйона євро.
Нагадаємо, за результатами жеребкування Україна виступить у турнірі у групі B1 разом зі збірними Словаччини та Чехії. Збірна України свої поєдинки Ліги націй проведе у вересні-листопаді. З чехами “синьо-жовті” зустрінуться 6 вересня і 16 жовтня, а зі словаками — 9 вересня і 16 листопада.