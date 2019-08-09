УЕФА наказал украинского футболиста за расизм
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал за расизм украинского вратаря латвийского клуба "Вентспилс" Константина Махновского, информирует УНН со ссылкой на официальное сообщение УЕФА.
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА применил по отношению к 30-летнему украинцу штрафные санкции за проявления расизма. На последних минутах матча Махновский на расовой почве оскорбил сенегальца Амаду Самба и в игре получил прямую красную карточку.
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Сам Самба также получил два матча "бана" за неспортивное поведение.
Стоит отметить, что в третьем раунде квалификации ЛЕ "Вентспилс" на своем поле проиграл "Витории" со счетом 0:3.
Добавим, в свое время Махновский выступал за польские "Лодзь", "Легию", азербайджанский "Ряван" и украинские "Оболонь", "Севастополь", "Сумы", "Десну", "Олимпик".