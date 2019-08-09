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УЄФА покарав українського футболіста за расизм

УЄФА покарав українського футболіста за расизм

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Європейський футбольний союз (УЄФА) покарав за расизм українського воротаря латвійського клубу "Вентспілс" Костянтина Махновського, інформує УНН з посиланням на офіційне повідомлення УЄФА.

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА застосував по відношенню до 30-річного українця штрафні санкції через прояви расизму. На останніх хвилинах матчу Махновський на расовому ґрунті образив сенегальця Амаду Самба і у грі отримав пряму червону картку.

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Сам Самба також отримав два матчі "бану" за неспортивну поведінку.

Варто відзначити, що в третьому раунді кваліфікації ЛЄ "Вентспілс" на своєму полі програв "Віторії" з рахунком 0:3.

Додамо, свого часу Махновський виступав за польські "Лодзь", "Легію", азербайджанський "Ряван" та українські "Оболонь", "Севастополь", "Суми", "Десну", "Олімпік".

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