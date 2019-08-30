УЕФА объявил лучших футболистов сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Защитник “Ливерпуля” и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк признан “Лучшим футболистом сезона 2018/19” по версии УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Голландец выиграл борьбу за награду в ее трехкратного обладателя Криштиану Роналду и Лионеля Месси, который ранее дважды побеждал в голосовании.
Также голландец был избран лучшим защитником сезона.
Награду лучшему нападающему получил Месси, лучшему вратарю игрок “Ливерпуля” Алиссон, а лучшим полузащитником стал представитель “Аякса” Фрэнки де Йонг.
Примечательно, что награждение футболистов произошло в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.