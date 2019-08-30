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УЄФА оголосив найкращих футболістів сезону

УЄФА оголосив найкращих футболістів сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Захисник “Ліверпуля” і збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк визнаний “Кращим футболістом сезону 2018/19” за версією УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Голландець виграв боротьбу за нагороду у її триразового володаря Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, який раніше двічі перемагав в голосуванні.

Також голландець був обраний найкращим захисником сезону.

Нагороду найкращому нападнику отримав Мессі, кращому воротареві гравець “Ліверпуля” Аліссон, а кращим півзахисником став представник “Аяксу” Френкі де Йонг.

Примітно, що нагородження футболістів відбулося в Монако під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

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