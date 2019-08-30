УЄФА оголосив найкращих футболістів сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Захисник “Ліверпуля” і збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк визнаний “Кращим футболістом сезону 2018/19” за версією УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Голландець виграв боротьбу за нагороду у її триразового володаря Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, який раніше двічі перемагав в голосуванні.
Також голландець був обраний найкращим захисником сезону.
Нагороду найкращому нападнику отримав Мессі, кращому воротареві гравець “Ліверпуля” Аліссон, а кращим півзахисником став представник “Аяксу” Френкі де Йонг.
Примітно, що нагородження футболістів відбулося в Монако під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.