Утренняя ракетная атака рф на Харьков: прокуратура сообщила, что есть пострадавший

Из-за сегодняшней ракетной атаки российских войск на Харьков есть пострадавший, сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 26 марта около 11:30 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Шевченковскому району города Харькова. "Повреждено нежилое здание. В многоэтажке выбиты окна, есть повреждения фасада", - отметили в ведомстве.

"Острую реакцию на стресс получил 64-летний гражданский мужчина", - указали в прокуратуре.

Как сообщается, "по предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой Х-35У".

Следственно-прокурорская группа провела осмотр места происшествия и собрала обломки ракеты, которые в дальнейшем будут направлены на соответствующую экспертизу.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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