Утилизаторы опасных отходов проверены в пяти областях - Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2016 года Минприроды проверило 74 субъекта хозяйствования, которые имеют лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по осуществлению операций в сфере обращения с опасными отходами. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН.
По итогам проверок, проведенных комиссией Минприроды в Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях, 45 предприятиям лицензии были аннулированы, а еще 29 предприятий получили предписания об устранении нарушений.
"Комиссия Минприроды с сентября прошлого года проводит проверки субъектов хозяйствования, которые получили в свое время от Минприроды лицензии, позволяющие работать с опасными отходами. Результаты прогнозируемые: более половины предприятий оказались фактически не в состоянии выполнять заявленную работу. Нередки случаи, когда комиссия фиксировала не только нарушение по необходимой документации, но и в целом отсутствие предприятий по указанным адресам. Можно только догадываться, как на самом деле проводилась "утилизация", - прокомментировал ситуацию О.Семерак.
Он сообщил, что в 2017 году Минприроды продолжит осуществлять проверки лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами.
"В течение года согласно графику проверок планируем проверить всех лицензиатов, а также те предприятия, которые уже получили предписание об устранении нарушений лицензионных условий. Комиссия Минприроды 30 января начинает проверку этих предприятий в Киеве. Мною уже подписан соответствующий приказ ", - сообщил министр.
Он не исключает, что общие результаты проверок будут мало отличаться от промежуточных.
"Злоупотребления в сфере опасных отходов - это многолетняя проблема не нескольких регионов, а всей Украины, поэтому не удивлюсь, если общие результаты проверок всех предприятий и территорий Украины будут такими же неутешительными", - резюмировал О.Семерак.
Напомним, по мнению экологов, под видом проверок деятельности предприятий Минприроды самом деле забирает лицензии у реально существующих предприятий, для того чтобы отдавать тендеры предприятиям, у которых нет собственных мощностей.
В частности, речь идет о подконтрольном Минприроды госпредприятие "УКРЭКО-ойл", которое не имея собственной материально-технической базы, выиграло тендер филиала "Укрзализныцы" на утилизацию опасных отходов. В качестве субподрядчиков государственное предприятие привлекло компании, которые физически находятся в г. Горловка Донецкой области (временно оккупированная территория). Кроме того, стоимость услуг ГП "УКРЭКО-ойл" была одной из самых высоких, и несмотря на это, филиал "Укрзализныцы" определила указанное госпредприятие победителем .
По мнению экспертов, этот тендер свидетельствует о коррупционных схемах, которые практикует Минприроды. В свою очередь ведомство не смогло прокомментировать указанную ситуацию, сославшись на то, что организатором тендера является филиал "Укрзализныцы".