Утилизаторы опасных отходов проверены в пяти областях - Минприроды

ukru
12 марта, 19:49 • 106897 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 138627 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 119960 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 116843 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 145190 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115413 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122100 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130466 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 68603 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 70069 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 36362 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 53301 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 74552 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 106893 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 138620 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 107682 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 114888 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 145188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 140261 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 148179 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 152871 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 151174 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 154413 просмотра
Актуальное
Утилизаторы опасных отходов проверены в пяти областях - Минприроды

Утилизаторы опасных отходов проверены в пяти областях - Минприроды

Киев • УНН

 • 7419 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2016 года Минприроды проверило 74 субъекта хозяйствования, которые имеют лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по осуществлению операций в сфере обращения с опасными отходами. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН.

По итогам проверок, проведенных комиссией Минприроды в Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях, 45 предприятиям лицензии были аннулированы, а еще 29 предприятий получили предписания об устранении нарушений.

"Комиссия Минприроды с сентября прошлого года проводит проверки субъектов хозяйствования, которые получили в свое время от Минприроды лицензии, позволяющие работать с опасными отходами. Результаты прогнозируемые: более половины предприятий оказались фактически не в состоянии выполнять заявленную работу. Нередки случаи, когда комиссия фиксировала не только нарушение по необходимой документации, но и в целом отсутствие предприятий по указанным адресам. Можно только догадываться, как на самом деле проводилась "утилизация", - прокомментировал ситуацию О.Семерак.

Он сообщил, что в 2017 году Минприроды продолжит осуществлять проверки лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами.

"В течение года согласно графику проверок планируем проверить всех лицензиатов, а также те предприятия, которые уже получили предписание об устранении нарушений лицензионных условий. Комиссия Минприроды 30 января начинает проверку этих предприятий в Киеве. Мною уже подписан соответствующий приказ ", - сообщил министр.

Он не исключает, что общие результаты проверок будут мало отличаться от промежуточных.

"Злоупотребления в сфере опасных отходов - это многолетняя проблема не нескольких регионов, а всей Украины, поэтому не удивлюсь, если общие результаты проверок всех предприятий и территорий Украины будут такими же неутешительными", - резюмировал О.Семерак.

Напомним, по мнению экологов, под видом проверок деятельности предприятий Минприроды самом деле забирает лицензии у реально существующих предприятий, для того чтобы отдавать тендеры предприятиям, у которых нет собственных мощностей.

В частности, речь идет о подконтрольном Минприроды госпредприятие "УКРЭКО-ойл", которое не имея собственной материально-технической базы, выиграло тендер филиала "Укрзализныцы" на утилизацию опасных отходов. В качестве субподрядчиков государственное предприятие привлекло компании, которые физически находятся в г. Горловка Донецкой области (временно оккупированная территория). Кроме того, стоимость услуг ГП "УКРЭКО-ойл" была одной из самых высоких, и несмотря на это, филиал "Укрзализныцы" определила указанное госпредприятие победителем .

По мнению экспертов, этот тендер свидетельствует о коррупционных схемах, которые практикует Минприроды. В свою очередь ведомство не смогло прокомментировать указанную ситуацию, сославшись на то, что организатором тендера является филиал "Укрзализныцы".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы