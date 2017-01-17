Утилізатори небезпечних відходів перевірені у п’яти областях - Мінприроди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом 2016 року Мінприроди перевірило 74 суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН.
За підсумками перевірок, проведених комісією Мінприроди у Київській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Херсонській областях, 45 підприємствам ліцензії було анульовано, а ще 29 підприємств отримали розпорядження про усунення порушень.
“Комісія Мінприроди із вересня минулого року проводить перевірки суб’єктів господарювання, які отримали свого часу від Мінприроди ліцензії, які дозволяли працювати з небезпечними відходами. Результати прогнозовані: понад половину підприємств виявилися фактично неспроможними виконувати заявлену роботу. Непоодинокі випадки, коли комісія фіксувала не лише порушення щодо необхідної документації, а й загалом відсутність підприємств за вказаними адресами. Можна лише здогадуватися, як насправді проводилася “утилізація”, - прокоментував ситуацію О.Семерак.
Він повідомив, що у 2017 році Мінприроди продовжить здійснювати перевірки ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами.
“Протягом року згідно із графіком перевірок плануємо перевірити всіх ліцензіатів, а також ті підприємства, які вже отримали розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Комісія Мінприроди 30 січня розпочинає перевірку цих підприємств у місті Києві. Мною вже підписано відповідний наказ”, - повідомив міністр.
Водночас він не виключає, що загальні результати перевірок мало відрізнятимуться від проміжних.
“Зловживання у сфері небезпечних відходів - це багаторічна проблема не кількох регіонів, а всієї України, тому не здивуюся, якщо загальні результати перевірок усіх підприємств та території України будуть такими ж невтішними”, - резюмував О.Семерак.
Нагадаємо, на переконання екологів, під виглядом перевірок діяльності підприємств Мінприроди насправді забирає ліцензії у реально існуючих підприємств, для того щоб віддавати тендери підприємствам, у яких немає власних потужностей.
Зокрема, мова йде про підконтрольне Мінприроди держпідприємство “Укреко-ойл”, яке не маючи власної матеріально-технічної бази, виграло тендер філії “Укрзалізниці” на утилізацію небезпечних відходів. В якості субпідрядників державне підприємство залучило компанії, які фізично знаходяться у м.Горлівка Донецької області ( тимчасово окупована територія). Крім того, вартість послуг ДП “Укреко-ойл” була однією з найвищих, і незважаючи на це, філія “Укрзалізниці” визначила вказане держпідприємство переможцем.
На переконання експертів, цей тендер свідчить про корупційні схеми, які практикує Мінприроди. У свою чергу відомство не змогло прокоментувати вказану ситуацію, зіславшись на те, що організатором тендеру є філія “Укрзалізниці”.