Усик поднялся в боксерском рейтинге WBA
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) улучшил пребывание в рейтинге WBA среди боксеров категории "хэвивейт", передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Украинец поднялся с третьей на вторую позицию. Чемпионом по этой линии является британец Энтони Джошуа. Выше украинца в генерации разместился только непобедимый представитель США Тревор Брайан.
Сразу за Усиком разместились: Луис Ортиз из Кубы, Энди Руис из США и Адам Ковнацки из Польши.
Отметим, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа по версии WBO.
Напомним, ранее промоутер Джошуа оценил уровень Усика.