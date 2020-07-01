Усик піднявся в боксерському рейтингу WBA
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) покращив перебування в рейтингу WBA серед боксерів категорії "хевівейт", передає УНН із посиланням на сайт Асоціації.
Українець піднявся з третьої на другу позицію. Чемпіоном по цій лінії є британець Ентоні Джошуа. Вище за українця в генерації розмістився тільки непереможний представник США Тревор Брайан.
Одразу за Усиком розмістилися: Луїс Ортіз із Куби, Енді Руїз з США та Адам Ковнацкі з Польщі.
Зауважимо, що Усик є обов'язковим претендентом на бій з Джошуа по версії WBO.
Нагадаємо, раніше промоутер Джошуа оцінив рівень Усика.