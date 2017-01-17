Все КПВВ на админгранице с Крымом и в зоне АТО оборудованы системами видеонаблюдения - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Все контрольные пункты въезда/выезда на админмежах с Крымом и вдоль линии разграничения в зоне АТО оборудованы системами видеонаблюдения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"...Все КПВВ на админграницах с временно оккупированной Автономной республикой Крым и вдоль линии разграничения в зоне АТО оборудованы системами видеонаблюдения", - сообщил А.Аваков.
Как сообщал УНН, А.Аваков заявил, что Государственная пограничная служба Украины должна быть готова взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе в этом году.