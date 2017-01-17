Усі КПВВ на адмінмежі з Кримом і у зоні АТО обладнані системами відеоспостереження – А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Усі контрольні пункти в'їзду/виїзду на адмінмежі з Кримом та вздовж лінії розмежування у зоні АТО обладнано системами відеоспостереження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“... Усі КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованою Автономною республікою Крим та вздовж лінії розмежування у зоні АТО обладнано системами відеоспостереження”, — повідомив А.Аваков.
Як повідомляв УНН, А.Аваков заявив, що Державна прикордонна служба України має бути готовою взяти під контроль українсько-російський кордон на Донбасі у цьому році.