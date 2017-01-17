Усі КПВВ на адмінмежі з Кримом і у зоні АТО обладнані системами відеоспостереження – А.Аваков

“... Усі КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованою Автономною республікою Крим та вздовж лінії розмежування у зоні АТО обладнано системами відеоспостереження”, — повідомив А.Аваков.

Як повідомляв УНН, А.Аваков заявив, що Державна прикордонна служба України має бути готовою взяти під контроль українсько-російський кордон на Донбасі у цьому році.