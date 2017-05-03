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Все государства должны защищать свободу слова и безопасность журналистов - Ф.Могерини

Киев • УНН

 • 6665 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Свобода, разнообразие и независимость медиа являются ключевыми для развития и защиты демократии во всем мире. Об этом в своем заявлении отмечает Верховный представитель Европейского Союза Могерини от имени Евросоюза по поводу Всемирного дня свободы прессы, передает пресс-служба Европейского Союза в Украине, передает УНН.

Все государства должны защищать свободу слова и безопасность журналистов - Ф.Могерини

"Жизнеспособной демократии необходима свободная пресса. Сегодня мы празднуем Всемирный день свободы прессы, тогда как журналистика переживает тяжелые времена. Свобода слова и свобода прессы все чаще подвергаются притеснениям во всем мире. Свобода, разнообразие и независимость медиа являются ключевыми для развития и защиты демократии во всем мире", - отмечается в заявлении.

По мнению Ф.Могерини, важно поддерживать независимую, качественную и этическую журналистику, независимые СМИ, которые являются основой представительной демократии, а также инструментом контроля за деятельностью органов власти, ведь они способствуют свободному доступу к качественной и проверенной информации по вопросам, представляющим общественный интерес, и играют роль "общественного охранника".

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"ЕС уверяет, что обеспечение свободы слова является частью всех его политик и программ развития. В частности, ЕС финансирует специальные проекты в третьих странах по поднятию качества журналистики, доступу к публичной информации и обеспечению свободы слова. С июня 2015 года с помощью программы малых грантов ЕС оказал поддержку не менее 45 правозащитникам, которым угрожала опасность и которые занимались продвижением права на свободу слова.

Кроме того, ЕС осуждает рост случаев угрозы и насилия против журналистов и работников медиа как вне интернета, так и в киберпространстве.

"Все государства должны выполнять свои глобальные обязательства и защищать свободу слова и безопасность журналистов. Для этого они должны обеспечить благоприятную правовую среду и привлечения к ответственности всех виновных в нападениях на журналистов", - отмечается в сообщении.

Европейский Союз, как отмечается, продолжает выступать против любого законодательного, регулятивного или политического давления, ограничивающего свободу слова, как в двусторонних контактах с третьими странами, так и на международных и региональных площадках. Вместе с этим, ЕС продолжает осуществлять конкретные шаги для предупреждения и реагирования на нападения на журналистов и блогеров.

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