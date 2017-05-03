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Усі держави повинні захищати свободу слова і безпеку журналістів - Ф.Могеріні

Київ • УНН

 • 6667 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Свобода, різноманіття та незалежність медіа є ключовими для розвитку та захисту демократії у всьому світі. Про це у своїй заяві наголошує Верховний представник Європейського Союзу Федеріка Могеріні від імені Євросоюзу з приводу Всесвітнього дня свободи преси, передає прес-служба Європейського Союзу в Україні, передає УНН.

Усі держави повинні захищати свободу слова і безпеку журналістів - Ф.Могеріні

“Життєздатна демократія потребує вільної преси. Сьогодні ми святкуємо Всесвітній день свободи преси, тоді як журналістика переживає важкі часи. Свобода слова та свобода преси все частіше піддаються утискам у всьому світі. Свобода, різноманіття та незалежність медіа є ключовими для розвитку та захисту демократії у всьому світ”, — зазначається у заяві.

На думку Ф.Могеріні, важливо підтримувати незалежну, якісну та етичну журналістику, незалежні медіа, які є основою представницької демократії, а також інструментом контролю за діяльністю органів влади адже вони сприяють вільному доступу до якісної та перевіреної інформації щодо питань, які становлять суспільний інтерес, та грають роль “суспільного охоронця”.

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“ЄС запевнює, що забезпечення свободи слова є частиною всіх його політик та програм розвитку. Зокрема, ЄС фінансує спеціальні проекти в третіх країнах по підняттю якості журналістики, доступу до публічної інформації та забезпеченню свободи слова. З червня 2015 року за допомогою програми невеликих грантів ЄС надав підтримку щонайменше 45 правозахисникам, яким загрожувала небезпека та які займалися просуванням права на свободу слова.

Крім того, ЄС засуджує зростання випадків загрози та насильства проти журналістів та працівників медіа як поза інтернетом, так і в кіберпросторі.

“Всі держави повинні виконувати свої глобальні зобов’язання і захищати свободу слова та безпеку журналістів. Для цього вони повинні забезпечити сприятливе правове середовище та притягнення до відповідальності всіх винних в нападах на журналістів”, — зазначається в повідомленні.

Європейський Союз, як зазначається, продовжує виступати проти будь-якого законодавчого, регулятивного чи політичного тиску, що обмежує свободу слова, як в двосторонніх контактах з третіми країнами, так й на міжнародних та регіональних майданчиках. Разом з цим, ЄС продовжує здійснювати конкретні кроки для попередження та реагування на напади на журналістів та блогерів.

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