Правительственная комиссия по проверке безопасности на шахтах создаст подкомиссии в областях

"Задача нашей комиссии - тщательно разобраться в происходящем в угледобывающей отрасли в плане охраны труда, основных причин и того, что нужно, чтобы добиться выполнения закона об охране труда, в рамках полномочий работодателя и в рамках Правительства", - отметил вице-премьер-министр В.Кистион.

Во время обсуждения по предложениям участников комиссии было принято решение о создании региональных подкомиссий, которые должны изучить состояние и подать отчеты комиссии под руководством вице-премьера.

"Гоструда совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности должны создать подкомиссии на уровне регионов, где функционируют угледобывающие предприятия, в составе представителей Минэнергоугля, Гоструда, Фонда социального страхования, представителей профсоюзов, научных организаций, институтов, если это необходимо. Эти подкомиссии должны сделать отчеты по состояния обеспечения охраны труда и отправить обобщенную информацию в нашей комиссии. А мы уже на основе этого, будем планировать наши шаги как на уровне отдельных государственных предприятий, так и на уровне министерства и правительства", - отметил В.Кистион.

В состав комиссии вошли представители Министерства энергетики и угольной промышленности, Государственной службы Украины по вопросам труда, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности, профсоюзов. Председателем комиссии стал вице-премьер-министр Владимир Кистион, заместителем - заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.

Как сообщал УНН, 3 марта правительство создало комиссию, которая проведет проверку безопасности всех шахт для предотвращения повторения ситуации, которая произошла на шахте "Степная" во Львовской области.