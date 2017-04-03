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Правительственная комиссия по проверке безопасности на шахтах создаст подкомиссии в областях

Правительственная комиссия по проверке безопасности на шахтах создаст подкомиссии в областях

Киев  •  УНН

 • 11490 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня состоялось заседание Комиссии по проверке состояния обеспечения охраны труда и техники безопасности на угольных предприятиях, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, где было решено создать подкомиссии в регионах, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Задача нашей комиссии - тщательно разобраться в происходящем в угледобывающей отрасли в плане охраны труда, основных причин и того, что нужно, чтобы добиться выполнения закона об охране труда, в рамках полномочий работодателя и в рамках Правительства", - отметил вице-премьер-министр В.Кистион.

Во время обсуждения по предложениям участников комиссии было принято решение о создании региональных подкомиссий, которые должны изучить состояние и подать отчеты комиссии под руководством вице-премьера.

"Гоструда совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности должны создать подкомиссии на уровне регионов, где функционируют угледобывающие предприятия, в составе представителей Минэнергоугля, Гоструда, Фонда социального страхования, представителей профсоюзов, научных организаций, институтов, если это необходимо. Эти подкомиссии должны сделать отчеты по состояния обеспечения охраны труда и отправить обобщенную информацию в нашей комиссии. А мы уже на основе этого, будем планировать наши шаги как на уровне отдельных государственных предприятий, так и на уровне министерства и правительства", - отметил В.Кистион.

В состав комиссии вошли представители Министерства энергетики и угольной промышленности, Государственной службы Украины по вопросам труда, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности, профсоюзов. Председателем комиссии стал вице-премьер-министр Владимир Кистион, заместителем - заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.

Как сообщал УНН, 3 марта правительство создало комиссию, которая проведет проверку безопасности всех шахт для предотвращения повторения ситуации, которая произошла на шахте "Степная" во Львовской области.

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