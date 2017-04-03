Урядова комісія з перевірки безпеки на шахтах створить підкомісії в областях
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні відбулося засідання Комісії з перевірки стану забезпечення охорони праці та техніки безпеки на вугільних підприємствах, яку очолює Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, де було вирішено створити підкомісії в регіонах, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Завдання нашої комісії – ретельно розібратися в тому, що відбувається у вугледобувній галузі в плані охорони праці, які основні причини і що потрібно забезпечити, щоб домогтися виконання закону про охорону праці, в рамках повноважень роботодавця і в рамках Уряду", - зазначив віце-прем’єр-міністр В.Кістіон.
Під час обговорення за пропозиціями учасників комісії було прийнято рішення про утворення регіональних підкомісій, які мають вивчити стан та подати звіти комісії під керівництвом віце-прем’єра.
"Держпраці спільно з Міністерством енергетики і вугільної промисловості мають створити підкомісії на рівні регіонів, де функціонують вугледобувні підприємства, у складі представників Міненерговугілля, Держпраці, Фонду соціального страхування, представників профспілок, наукових організацій, інститутів, якщо це необхідно. Ці підкомісії мають зробити звіти зі стану забезпечення охорони праці та надіслати узагальнену інформацію до нашої комісії. А ми вже, на основі цього, будемо планувати наші кроки як на рівні окремих державних підприємств, так і на рівні міністерства і уряду", - зазначив Володимир Кістіон.
До складу комісії увійшли представники Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Державної служби України з питань праці, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, профспілок. Головою комісії став Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, заступником – заступник Міністра енергетики і вугільної промисловості Анатолій Корзун.
Як повідомляв УНН, 3 березня уряд створив комісію, яка проведе перевірку безпеки усіх шахт задля унеможливлення повторення ситуації, що сталася на шахті "Степова" у Львівській області.