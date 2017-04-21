Правительство заявило о найденном решении проблемы львовского мусора

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37165 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101306 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154323 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115552 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115999 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112255 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104083 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107009 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103513 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабинет министров Украины заявил, что в сотрудничестве со Львовской областной государственной администрацией и местными органами самоуправления Львовской области нашел решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов из Львова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В частности, мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов Львовской области в то время, пока Львовский городской совет примет окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе. Договоренности о приеме мусора из города Львова на полигонах области будет закреплено в меморандуме о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Как ожидается, документ будет подписан сегодня, 21 апреля, в присутствии вице-премьер-министра Владимира Кистиона председателем Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов Львовской области.

Как сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики за 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

Украинские Национальные Новости

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