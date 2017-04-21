Правительство заявило о найденном решении проблемы львовского мусора

"В частности, мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов Львовской области в то время, пока Львовский городской совет примет окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе. Договоренности о приеме мусора из города Львова на полигонах области будет закреплено в меморандуме о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Как ожидается, документ будет подписан сегодня, 21 апреля, в присутствии вице-премьер-министра Владимира Кистиона председателем Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов Львовской области.

Как сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики за 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.