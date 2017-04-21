Уряд заявив про знайдене рішення щодо проблеми львівського сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кабінет міністрів України заявив, що у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією та місцевими органами самоврядування Львівщини знайшов вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів зі Львова, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Зокрема, сміття з міста буде вивозитися та утилізуватися на полігонах інших міст Львівської області на той час, поки Львівська міська рада прийме остаточне системне рішення щодо способу подальшої утилізації ТПВ, які утворюються у місті. Домовленості щодо прийому сміття з міста Львова на полігонах області буде закріплено у меморандумі про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони або звалища захоронення твердих побутових відходів", - йдеться у повідомленні.
Як очікується, документ буде підписано сьогодні, 21 квітня, у присутності віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона головою Львівської ОДА, головою Львівської обласної ради та головами міських рад Львівщини.
Як повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані Держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.