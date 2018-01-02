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Правительство утвердило порядок проведения психологической реабилитации участников АТО

Киев • УНН

 • 14039 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения психологической реабилитации участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

Правительство утвердило порядок проведения психологической реабилитации участников АТО

"Документом утвержден механизм организации проведения указанной реабилитации структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской госадминистраций, районных, районных в г.. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их образования) советов", - говорится в сообщении .

Как отмечается, целью психологической реабилитации являются: сохранение и физического и психологического здоровья, снижение частоты и тяжести последствий перенесенных боевых психических травм в форме острых стрессовых реакций, предотвращение инвалидности, профилактика агрессивного и саморазрушительной поведения.

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Реабилитация предусматривает предоставление следующих услуг: психологическая диагностика, психологическая просвещение и информирование, консультирование, психологическая поддержка и сопровождение, психотерапия, групповая работа.

Услуги по психологической реабилитации предоставляются отдельно или в комплексе с другими оздоровительными, физкультурно-спортивными, санаторно-курортными, медико-психологическими и социальными услугами.

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