Уряд затвердив порядок проведення психологічної реабілітації для учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення психологічної реабілітації для учасників АТО. Про це повідомляє прес-служба КМУ, передає УНН.
“Документом затверджено механізм організації проведення зазначеної реабілітації структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, метою психологічної реабілітації є: збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.
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Реабілітація передбачає надання таких послуг: психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, консультування, психологічна підтримка та супроводження, психотерапія, групова робота.
Послуги з психологічної реабілітації надаються окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.